L’entraîneur Tom Saintfiet a annoncé sa démission au poste de sélectionneur de la Gambie suite à l’élimination des Scorpions en phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations.

« Je veux annoncer que c’est mon dernier match comme sélectionneur de la Gambie, j’ai un contrat jusqu’en août 2026 mais il est temps pour moi de partir ». Voilà les mots de Tom Saintfiet en conférence de presse suite à l’élimination de la Gambie après la défaite subie 3-2 face au Cameroun.

L’entraîneur belge jette ainsi l’éponge et quitte la sélection gambienne qui finit dernière de la poule C derrière le Sénégal, le Cameroun et la Guinée. Arrivé à la tête de l’équipe en 2018, l’entraîneur de 50 ans laisse toutefois une marque indélébile au football gambien. En 2022, il a réussi à qualifier pour la première fois de l’histoire les Scorpions à une Coupe d’Afrique des Nations qui s’était arrêté en quarts de finale contre le pays hôte d’alors, le Cameroun.

La Fédération Gambienne de Football a ainsi remercié Tom Saintfiet pour les services rendues. « En fin de compte, il manquera à la Gambie un grand tacticien. Cinq ans et demi de services incroyables rendus à notre nation, nous qualifier pour deux CAN consécutives n’était pas un hasard » a déclaré l’instance dirigeante du football gambien dans des propos relayés par Ouest-france.

Wiwsport.com