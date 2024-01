Le Sénégal et la Guinée s’affrontent au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, pour le compte de la 3e et dernière journée de la poule C, de la CAN 2023.

Une rencontre très serrée, où les deux formations se cherchent et ne veulent pas se livrer, pour concéder l’ouverture du score.

Deux ans, après leur dernière confrontation à la CAN 2022, au Cameroun qui s’était soldée sur un nul blanc. Les Lions du Sénégal et le Sily National de Guinée, se croisent à nouveau en phases de groupes de CAN, cette fois-ci en terre ivoirienne. Et pour le moment, le scénario de la précédente campagne se dessine, dans le derby ouest africain, avec un 0-0, à la mi-temps.

LIVE 🇬🇳🇸🇳 Guinée 0-0 Sénégal (mi-temps)

Quelle est ton analyse de cette 1ère période ❓ ⚠️ Clmt Live :

1. Sénégal 7pts +5

2. Guinée 5pts +1

3. Cameroun 2pts -2

4. Gambie 1pt -4#CAN2023 pic.twitter.com/V5f1OZr5Hb — wiwsport (@wiwsport) January 23, 2024

Wiwsport.com