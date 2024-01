Au terme d’un match miraculeux, le Cameroun s’est imposé face à la Gambie et se qualifie pour les huitièmes de finale de la CAN. Grâce à leur succès, les Lions Indomptables terminent deuxièmes de la poule C derrière le Sénégal et devant la Guinée qui retrouve 3e.

Les Lions Indomptables joueront bien évidemment le second tour de cette 34e édition de la Coupe d’Afrqiue des Nations. Ils se sont qualifiés ce mardi pour les huitièmes de finale grâce à leur victoire retentissante face aux Scorpions de la Gambie (3-2). Pourtant, les hommes de Rigorbert Song ont traversé mille maux pour parvenir à ce succès. Retrouvés menés 2-1 à la 85ème minute d’une rencontre pleine de rebondissements, les coéquipiers de Cristopher Wooh ont fini par inscrire trois buts dans les 10 dernières minutes. Incroyable.

C’est d’abord Ebrima Colley, qui permet aux Scorpions de devancer leur adversaire du jour. Malheureusement cet avantage ne durera pas longtemps puisque James Gomez marque contre son camp (87e). La tête de Christopher Wu sur un corner dès la première minute des arrêts de jeu a suffi à déclencher une révolte camerounaise. D’une manière absolument folle, Colley réussit à égaliser pour les Scorpions, mais son but a finalement été annulé par la VAR. C’est dans ce scénario invraisemblable que le Cameroun réussisse à décrocher son ticket pour le second tour mais surtout de terminer deuxième du classement du groupe C. La Gambie, quant à elle, a terminé la phase de groupes à la dernière place avec 0 point. Le Cameroun jouera le Nigera en huitièmes de finale.

