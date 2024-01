Le défenseur de Maccabi Haifa qui prend la place d’Abdou Diallo suspendu pour cumul de carton, disputera ses premières minutes dans cette CAN, il est placé dans l’axe de la défense avec le capitaine Kalidou Koulibaly. Sur les côtés, on retrouvera Krepin Diatta et Ismaïl Jakobs. Dans l’entre jeu, le technicien sénégalais a décidé de reconduire Pape Matar Sarr. Le pensionnaire de Tottenham sera accompagné de Pape Gueye et de Nampalys Mendy. Ce dernier effectue sa première titularisation avec les Lions dans cette compétition. En attaque, Aliou Cissé n’a pas effectué de changements. Sadio Mané, Ismaila Sarr et Habib Diallo sont placés. Édouard Mendy sera dans les buts sénégalais.

Onze officiel Sénégalais :

Édouard Mendy – Ismaïl Jakobs, Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Krepin Diatta – Pape Gueye, Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr – Sadio Mané, Habib Diallo, Ismaïla Sarr

🇬🇳🇸🇳 Guinée – Sénégal (17h Gmt) : Voici le Onze Officiel des Lions#CAN2023 pic.twitter.com/3W074pcNi4 — wiwsport (@wiwsport) January 23, 2024

wiwsport.com