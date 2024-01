Les Lions du Sénégal ont fait carton plein en remportant le dernier match de poule face à la Guinée (0-2). Le sélectionneur des Lions a ainsi fait savoir sa satisfaction pour ses joueurs qui ont su assumer leur statut pour sortir tête haute du « groupe de la mort ».

« C’est une grosse satisfaction. Je suis satisfait de mes joueurs. C’était un groupe très compliqué et certains disaient même qu’il s’agissait du groupe de la mort. On a pu éviter la malédiction du champion et vraiment je suis satisfait du rendement obtenu sur ces trois matchs. On n’a pas dormi sur nos lauriers (…) La défaite subie en finale en 2019 face à l’Algérie nous a permis d’apprendre et de revenir deux ans plus tard pour gagner la CAN au Cameroun. Si vous regardez la composition du groupe, vous verrez que beaucoup de joueurs qui étaient là en 2019 sont toujours là. On est ensemble depuis huit ou neuf ans et on a appris dans la souffrance et la douleur. Parfois perdre n’empêche pas de progresser (…) »

Wiwsport.com