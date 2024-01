Le défenseur central de Lyon Mamadou Sarr a été prêté sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison au club belge de Molenbeek, pensionnaire de la première division, partie prenante de la Galaxie Eagle Football à laquelle appartient l’OL, a annoncé le club rhodanien.

Fils de l’ancien international sénégalais et joueur de Saint-Étienne (L2), RC Lens et Brest Pape Sarr, Mamadou Sarr âgé de 18 ans et qui a disputé quatre matches en professionnel avec l’OL dont le premier en mai dernier contre Reims (3-0), a été envoyé en prêt à Molenbeek. Le jeune joueur né en France, passé notamment à Lyon après avoir débuté à Lens, a signé son premier contrat en 2022

.«L’Olympique Lyonnais annonce le prêt jusqu’à la fin de la saison de son défenseur central, Mamadou Sarr, au RWD Molenbeek. Âgé de 18 ans, l’international français U19 a rejoint l’Academy de l’OL en 2018 en provenance du RC Lens avant de signer, quatre ans plus tard, son premier contrat professionnel avec le club et de remporter la Coupe Gambardella au Stade de France. L’Olympique Lyonnais souhaite à Mamadou une bonne deuxième partie de saison avec Molenbeek, club membre d’Eagle Football», annonce le communiqué de presse.