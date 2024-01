Pour la dernière journée de la phase de groupes de la CAN 2023, on s’attend à du changement dans le onze de départ des Lions, ce mardi contre la Guinée. Même si le sélectionneur a déjà prévenu qu’il « ne changera pas pour changer ».

Aliou Cissé a semblé vouloir le faire comprendre lors de sa conférence de presse : il ne chamboulera pas complètement son onze de départ pour le match contre la Guinée, comptant pour la 3e journée de la phase de groupes de la CAN 2023 et devant permettre aux Lions d’assurer la première place, ce mardi (17h00 GMT). Mais par rapport à l’équipe alignée contre le Cameron (3-1), le sélectionneur devrait effectuer quelques changements.

Si Edouard Mendy restera le titulaire au poste de gardien, à l’image de Krépin Diatta et d’Ismail Jakobs qui devraient occuper un rôle de piston, Abdoulaye Seck devrait initialement débuter dans une défense à trois qui devrait être composée de Kalidou Koulibaly et de Cheikhou Kouyaté. Le rôle de ce dernier sera particulièrement à scruter puisqu’il pourrait par moment monter d’un cran et d’occuper une position de milieu récupérateur.

Au milieu de terrain, des joueurs comme Pape Gueye et Lamine Camara devraient laisser place à l’expérience puisque c’est Nampalys Mendy et Idrissa Gueye qui sont pressentis pour débuter dans cette partie, même si Pape Matar Sarr pourrait bien avoir à enchaîner. Enfin, la tendance sur l’attaque est à une titularisation de Nicolas Jackson et d’Iliman Ndiaye afin de faire souffler Habib Diallo et Ismaïla Sarr. Sadio Mané, lui, sera reconduit.

La compo probable des Lions contre la Guinée

E. Mendy – Koulibaly, Kouyaté, Seck – Diatta, N. Mendy, Gana, Jakobs – I. Ndiaye, Jackson, Mané

