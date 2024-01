Après leurs deux succès dans cette CAN 2023, l’équipe du Sénégal, déjà qualifiée, va conclure sa phase de poules par un derby ouest-africain, face à la Guinée, demain, à partir de 17 heures. Pour terminer en beauté et assurer la première place, Aliou Cissé pourrait opérer un turnover mais pas pour « chambouler toute équipe ».

D’ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afique des Nation, le Sénégal jouera son dernier match de poules face à la Guinée ce mardi. Les hommes de Cissé voudraient terminer sur une bonne note pour assurer la première place. « Nous voulons gagner les trois matchs de cette phase de groupes, mais je pense que le plus important est de terminer à la première place. Ce serait encore mieux si nous pouvions marquer les trois points demain et nous prenons aussi si c’est un point. Mais, le plus important est certainement de finir premier du groupe et d’être prêt pour les huitièmes de finale. Quoi qu’il en soit, c’est un match très important. Ceci est important non seulement d’un point de vue comptable, mais aussi d’un point de vue logistique. Notre base est ici à Yamoussoukro. Les joueurs s’habituent à ce climat et cela leur permettra de bien préparer les huitièmes de finale, pour lesquels ils devront terminer premiers de leur groupe. Il ne s’agit pas non plus de changer pour changer ou de déstabiliser l’équipe », a déclaré le sélectionneur en conférence de presse.

Avec les blessures et la suspension d’Abdou Diallo, cette situation devrait manifestement, conduire à Aliou Cissé en faire souffler certains pour cette rencontre. Interrogé en conférence de presse, le sélectionneur national a indiqué qu’il procéderait à quelques changements mais pas autant. « Mais effectivement avec les suspensions donne le droit de réfléchir à la possibilité d’apporter du sang neuf. Je suis d’accord avec Nampalys quand il dit qu’en réalité, cette équipe nationale compte 26 titulaires. Cela se voit chez les joueurs à chaque fois qu’ils reviennent. Iliman, Jackson, Gana nous valorisent à chaque fois qu’ils rentrent. Ils sont capables de débuter. Mais nous verrons. Nous examinerons la situation demain et en saurons un peu plus, notamment avec les suspensions et les blessures, mais nous voulons vraiment être cohérents. Il ne s’agit pas de tout chambouler sous prétexte d’être déjà qualifié. Non, nous ne sommes pas cette optique », ajoute-t-il.

wiwsport.com