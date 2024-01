Présent en conférence de presse ce lundi à la veille de Guinée – Sénégal, Aliou Cissé a fait part de sa tristesse après la blessure d’Abdallah Sima.

L’Equipe Nationale du Sénégal est diminuée. Déjà pas mal confronté à de pépins physiques depuis le début de cette Coupe d’Afrique des Nations, Aliou Cissé a vu un joueur déclarer forfait pour le reste de la compétition. Abdallah Sima, touché aux adducteurs lors d’un entraînement, a été contraint de quitter La Tanière. Le sélectionneur est revenu sur ce coup dur pour l’attaquant du Glasgow Rangers.

« Je suis très triste pour lui. En quittant le groupe, il était assez triste. C’est un garçon qui a énormément de qualité et je comptais sur lui. C’est dommage qu’il se soit blessé mais il est jeune et va revenir plus fort », confie Aliou Cissé qui a aussi donné des nouvelles de Cheikh Ahmadou Bamba Dieng. « Il a eu un problème à la cheville mais a repris l’entraînement hier (dimanche). Il n’y a aucun souci. Il est opérationnel. »

