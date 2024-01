Invaincu dans l’arène depuis huit ans, Tapha Tine a lancé les hostilités en marge de son face à face ce samedi contre Balla Gaye 2. Le géant du Baol, récent vainqueur d’Eumeu Sène a promis de prendre sa revanche sur le fils de Double Less le 21 juillet 2024.

« Les discussions pour la tenue du combat n’ont pas duré. J’ai discuté avec mon père et j’ai accepté de prendre Balla Gaye. Je savais qu’on allait encore s’affronter et je m’y étais préparé depuis longtemps. Mes supporters doivent accepté ma décision car j’aurai préféré aller disputer un combat royal. Mais comme vous le savez tous il (Modou Lô) a décidé de faire une pause et je ne sais pas combien de temps cela va durer. Balla Gaye est un adversaire qu’on ne peut pas refuser. Il m’avait battu donc c’est logique de chercher à prendre une revanche (…) Depuis notre premier combat en 2013 il y’a beaucoup de choses qui se sont passées. J’ai grandi et j’ai mûri donc les deux combats ne peuvent pas être identiques. Je lui souhaite une bonne santé jusqu’au jour J. Préparation du combat ? Je n’ai pas encore décidé où préparer le combat mais je peux aller à l’étranger tout comme rester ici au Sénégal. Ce n’est pas un problème. Ce qui est sûr c’est que ce n’est pas lui (Balla Gaye) qui va freiner ma dynamique. »

