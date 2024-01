L’Afrique du Sud était en parfaite démonstration. Sans doute frustrés par leur défaite d’entrée face au Mali (2-0), alors qu’ils avaient pourtant réalisé un bon match, les Bafana Bafana se sont vengés sur la Namibie, qui avait fait sensation en remportant son premier match en Coupe d’Afrique devant la Tunisie (1-0). À Korhogo, les hommes d’Hugo Broos ont signé la plus large victoire depuis le début de cette CAN (4-0).

Percy Tau, qui avait manqué un penalty contre le Mali, s’est rattrapé dans l’exercice pour ouvrir le score dès la 14e minute. Puis Themba Zwane s’est illustré avec un doublé pour permettre aux Sud-africains de prendre le large (25e, 40e). Malgré les efforts de la Namibie, qui a beaucoup poussé pour réduire l’écart, l’Afrique du Sud ajoutait un quatrième but par l’intermédiaire de Maseko (75e) qui venait de faire son entrée.

Grâce à ce large succès, les Bafana Bafana se relancent parfaitement dans la course à une qualification pour les huitièmes de finale. D’autant plus qu’ils ont pris la deuxième place de ce groupe E, derrière le Mali (1er, 4 points). Un match nul devrait suffire mercredi face à la Tunisie, qui n’occupe la dernière position avec un pointé. Dans le même temps, la Namibie ira chercher un meilleur résultat qu’une défaite face au Mali.

⌚️ FULL-TIME!

South Africa are back on track with a huge win against Namibia at Stade Amadou Gon Coulibaly. ⚡️#TotalEnergiesAFCON2023 | #RSANAM pic.twitter.com/yAGRoyMywn

— CAF (@CAF_Online) January 21, 2024