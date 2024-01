Mohamed Salah et la Coupe d’Afrique des Nations, ce n’est vraiment pas la plus grande histoire. Un peu moins de deux ans après avoir perdu en finale de la compétition face au Sénégal de Sadio Mané, l’attaquant de Liverpool rêvait sans doute cette année en Côte d’Ivoire d’une revanche avec les Pharaons. Mais il va peut-être devoir dire adieu à ses ambitions de premier sacre.

Touché et remplacé lors de la première mi-temps du match contre le Ghana jeudi, en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, confirmée après des examens médicaux, l’ancien joueur de l’AS Roma va manquer les prochaines rencontres de l’Egypte. Il ne sera pas présent face au Cap-Vert ce lundi ainsi qu’au premier match des phases éliminatoires si les Pharaons passent au second tour.

Pire encore, Mohamed Salah doit même retourner à Liverpool pour suivre une rééducation et ne reviendrait en Côte d’Ivoire que pour participer à une hypothétique finale. « Si sa condition le permet avant la finale, alors probablement oui. C’est le plan. Je pense que tout le monde voit que cela a du sens pour lui de suivre la rééducation avec nous », a souligné l’entraîneur de Liverpool Jurgen Klopp.

🚨🇪🇬 Mo Salah returns to Liverpool due to injury — the plan for Mo is to do his rehab with the club.

“If he is fit before the final then probably he will go back to the AFCON”, says Jurgen Klopp — via @LewisSteele_. pic.twitter.com/fB5suXrYVE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2024