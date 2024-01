Pour remonter la pente et reprendre sa place dans le gotha de l’arène, Balla Gaye 2 compte battre Tapha Tine le 21 juillet 2024. Le lion de Guédiawaye en a fait la promesse à ses supporters ce samedi à l’occasion de son face à face avec le géant du Baol.

« C’est un adversaire que je respecte comme tous les autres adversaires que j’ai eu à rencontrer. Je sais que c’est un travailleur acharné raison pour laquelle c’est un plaisir de l’affronter à nouveau. (…) Beaucoup d’années se sont écoulées depuis notre premier combat. J’ai connu des difficultés dernièrement mais je ferai tout mon possible pour que les supporters retrouvent le vrai Balla Gaye. Un Balla Gaye « New look » ! Je vais aller me préparer à INSEP Paris pour redevenir celui que j’étais (…) Tapha Tine n’a ni la capacité technique, ni la force de me battre. Ce sera l’entrée d’un repas avant de déguster le plat principal. Je le connais parfaitement pour l’avoir battu en mbappat. Je sais comment le battre »

