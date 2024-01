Avant les retrouvailles Guinée – Sénégal lors de la 3e journée de la Coupe d’Afrique des Nations, Amadou Diawara s’est exprimé sur cette confrontation qui définira le premier du groupe C.

Après un match nul encourageant face au Cameroun en ouverture, la Guinée a réussi à enchaîner face à la Gambie et s’est imposée 1-0. Une victoire qui qualifie presque le Syli National pour les huitièmes de finale de cette CAN 2023. Mais les hommes de Kaba Diawara ne veulent pas en rester-là. Deuxièmes du groupe C avec 4 points derrière le Sénégal (1er, 6 pts), les Guinéens veulent finir en tête, ce qui passe par une victoire mardi (17h00 GMT) face aux Lions, pour ces retrouvailles après le 0-0 à la CAN 2021. C’est du moins ce que fait comprendre le milieu de terrain d’Anderlecht Amadou Diawara.

« Bien sûr, on a célébré ce résultat (contre la Gambie). Mais c’était une célébration mesurée parce qu’on sait que ce n’est pas fini, déclare l’international guinéen, invité de « Soir de CAN » sur Canal+ Sport Afrique. On a une finale à jouer (contre le Sénégal) et on est focus sur ça. Le Sénégal est tenant du titre, donc c’est eux qui ont la pression. Nous, nous sommes tranquilles. On s’est remis au taf et on jouera ce match pour le gagner, même si on respecte les champions d’Afrique. Il y a deux ans, lors de la dernière CAN, on a joué le Sénégal et on a fait 1-1 (c’était 0-0, NDLR). Là, c’est un bon test pour voir à quel niveau nous sommes ».

