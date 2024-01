La Fédération sénégalaise des Sports Équestres a organisé ce samedi 20 janvier 3 épreuves de courses dans l’écurie Hann Marianas. À l’issue des 3 épreuves, Babacar Samb, Hassin Ndour et Rémi Tuna sont les gagnants dans leurs épreuves respectives.

C’est dans une belle ambiance que les 3 épreuves de ce samedi 20 janvier 2024 ont eu lieu. Dans la première épreuve (80 cm) qui regroupe plus de 15 couples (cavalier et cheval), c’est le couple Bébé Awa et Hassin Ndour qui a remporté l’épreuve numéro 1 avec un sans-faute. Le couple classé 2ème est Utile mouche et laure Fakhri. La troisième position est occupée par Guiss Diam et Éden Kazoum.

Dans l’épreuve numéro 2 (90 cm) , le cavalier Rémi Tuna est celui qui a mis d’accord toutes les personnes présentes dans l’écurie Hann Marianas. Le couple Rémi Tuna et Bagheera Breil a fait un sans-faute, c’est pour cela qu’il a fini 1ᵉʳ suivi du couple Ambre Bulthe et Fidèle qui occupe 2ème place de l’épreuve numéro 2. À la 3ème place de la même épreuve se trouve le couple Ajward Al Walid et Prodas.

Pour la dernière épreuve, à savoir l’épreuve numéro 3 (125 cm), elle regroupe une dizaine de cavaliers. C’est le couple Babacar Samb et Ucaral de Beaujour qui est couronné dans cette épreuve réservée aux plus expérimentés. Les couples classés 2ème et 3ème sont Baye Mor Fall et Farod de Paluelle (2ème), Maêva Boyer et Alato de la Cense complète le podium.

Dimanche 21 janvier, il y aura aussi 3 autres épreuves dans l’écurie Hann Marianas à partir de 8h30.

