Invité de l’émission Pencum Lamb sur Bantamba TV, Reug Reug a une nouvelle fois défié le roi des arènes Modou Lô. La foudre de Thiaroye a prévenu Kharagne Lô en affirmant qu’il vaut mieux l’affronter maintenant que plus tard.

« Modou Lô est un très grand champion et personne ne dira le contraire. Mais il n’est pas invincible et je suis capable de le battre. Je ne crois pas à ceux qui disent que notre combat n’est pas à l’ordre du jour. Je viens de battre Bombardier et il faut rappeler qu’avant de devenir roi des arènes Modou Lô a été battu par Balla Gaye. C’est ensuite qu’il a affronté Eumeu Sène pour lui prendre la couronne roi des arènes. Donc ce débat ne tient pas (…) Il n’est pas meilleur lutteur que moi et je sais de quoi je parle. J’ai fait un brillant parcours en mbappat (lutte simple) puis batailler ferme avant d’être là où je suis. S’il m’évite maintenant, ce sera plus difficile pour lui plus tard ».

Wiwsport.com