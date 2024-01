Abdallah Sima et Bamba Deng n’ont pas pris part à l’entraînement des Lions ce samedi, au lendemain de la victoire contre le Cameroun (3-1) à la CAN 2021. En revanche, Moussa Niakhaté et Youssouf Sabaly était bien présents mais ont effectué un travail spécifique.

En plus des titulaires, qui sont restés à l’hôtel pour travailler en salle, deux joueurs principaux manquaient ce samedi après-midi lors de la séance d’entraînement des Lions, au lendemain de la victoire 3-1 contre le Cameroun qui qualifie l’équipe pour les huitièmes de finale de la CAN. Abdallah Sima et Cheikh Ahmadou Bamba Dieng n’étaient pas présents avec les remplaçants de cette rencontre face aux Camerounais.

Sima s’est blessé aux adducteurs. Pas d’informations pour l’instant concernant l’absence de Bamba Dieng. Concernant cet entraînement, qui a démarré aux alentours de 17h00 GMT et qui donné l’occasion à El Ousseynou Hadji Diouf de donner des nouvelles d’Aliou Cissé, Youssouf Sabaly (mollet) et Moussa Niakhaté, forfait contre le Cameroun à cause d’une blessure à la cheville, était présents mais ont été mis à l’écart du groupe.

Sous la houlette du sélectionneur adjoint Regis Bogaert, les remplaçants à la disposition ont multiplié les gammes, échauffements avec ballon et frappes devant les buts. Ils ont ensuite travaillé la possession du ballon. Pour les Lions, d’ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN 2023, le prochain rendez-vous est fixé mardi contre la Guinée, deuxième, pour le dénouement du groupe C et pour la première place.

wiwsport.com