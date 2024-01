Au terme d’une grosse bataille, la Mauritanie s’est finalement inclinée face à l’Angola (2-3) pour son 2e match à la CAN. Les Mourabitounes ont désormais très peut de chances de voir le second tour.

Après le match nul prolifique entre l’Algérie et le Burkina Faso (2-2), le groupe D de la CAN 2023 nous a offert un spectacle de meilleure qualité ce samedi au Stade de la Paix de Bouaké. Les deux nations considérées comme les Petits Poucets du groupe D, l’Angola et la Mauritanie ont pourtant régalé. Les Palancas Negras, heureuses d’avoir partagé les points avec les Fennecs lors de leur entrée en lice, ont surfé sur cette vague positive en ouvrant la marque par l’intermédiaire de Gelson Dala à la demi-heure de jeu (1-0, 30eme).

En face, les Mourabitounes ont du répondant. Et du caractère. D’un slalom hallucinant et d’une finition pleine de sang-froid, Sidi Bouna Amar a égalisé juste avant le repos (1-1, 43eme). Un but splendide rivalisant avec celui de son partenaire Aboubakary Koita dont le boulet de canon au sortir d’un crochet n’a laissé aucune chance au gardien de but angolais (2-3, 58eme). Cependant, la qualité des réalisations mauritaniennes n’ont pas suffi pour terrasser des Palancas Negras en feu au retour des vestiaires.

En trois minutes, Gelson Dala (2-1, 50eme) ainsi que Gilberto (3-1, 53eme) ont octroyé un avantage conséquent à l’Angola. Ce temps fort a été prépondérant pour empocher les trois points et se hisser par la même occasion en tête du groupe D (4 points) devant le Burkina Faso en raison d’un plus grand nombre de buts inscrits. En revanche, la Mauritanie a enregistré sa seconde défaite en autant de sorties et risque fortement de quitter la compétition mardi après son dernier match contre l’Algérie. Même une victoire pourrait ne pas suffire à figurer parmi les meilleurs troisièmes.

⌚️ FULL-TIME! Entertainment levels off the charts as Angola beat Mauritania with 3 goals to 2. 🇦🇴#TotalEnergiesAFCON2023 | #MTNANG pic.twitter.com/JLFSRjhy0c — CAF (@CAF_Online) January 20, 2024

