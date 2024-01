En pleine préparation de la troisième et dernière journée des phases de poules de la CAN, le Sénégal déjà qualifié en huitièmes de finale voudra au moins obtenir un résultat positif face à la Guinée le mardi 23 janvier, pour assurer la première place.

Une rencontre que les Lions ne prendront pas à la légère et donneront tout, pour arracher la victoire, si l’on se fie à Pathé Ciss : « On prépare bien notre match contre Guinée, et l’objectif n’est rien d’autre que la gagne, comme on l’a fait face au Cameroun ».

Lors de son interview, il a saisi l’occasion pour se prononcer sur la nouvelle configuration du milieu de terrain avec la jeunesse composée par Pape Matar Sarr, Lamine Camara et Pape Gueye, « Je suis très content d’eux, car ils se sont bien comportés, en plus ça prouve que le sélectionneur fais confiance à la jeunesse, c’est une satisfaction. »

Avant de conclure sur le forfait d’Abdallah Sima pour le reste de la CAN et la situation sanitaire du sélectionneur Aliou Cissé, » Il y’a ceux qui se chargent de ces affaires, nous on est focus sur le match contre la Guinée, on prépare bien cette confrontation et j’en suis sûr qu’on gagnera InshaAllah. »