L’AS Ville de Dakar s’est adjugée le Trophée des Champions chez les Dames aux dépens de DUC sur le score de 62 à 40, ce samedi au Stadium Marius Ndiaye. Une belle finale entre les deux formations vainqueurs des deux derniers sacres de la saison.

La finale des dames a démarré sur une note d’euphorie de la part des deux formations sur le parquet du Stadium Marius Ndiaye. Mais on pouvait le tout sur le compte de l’enthousiasme que DUC et AS Ville de Dakar avaient dans ce duel du Trophée des Champions. Pour le premier quart-temps du match, les débats étaient équilibrés entre les Étudiantes et les Citadines, malgré le manque d’adresse et la précipitation de part et d’autre, les deux équipes s’en sont arrivées à 15-8, à l’avantage de l’AS Ville de Dakar.

Si au panneau de score l’écart s’est creusé pour l’ASVD, le contenu de jeu de la deuxième manche n’était pas loin de la première. Il y avait de l’intensité dans les actions des deux équipes, mais l’adresse et l’application faisaient défaut aux équipes sur le parquet de Marius Ndiaye. À la fin du 2e quart-temps, l’AS Ville menait par 33 à 21. Le score à la pause dans ce Trophée des Champions entre DUC et l’AS Ville de Dakar.

Au retour des vestiaires, les intentions n’ont pas changé avec toujours des filles de DUC qui en veulent mais qui se heurtent toujours à la maîtrise des Citadines plus aguerries. Le rythme était au summum avec un score pas étranger de l’entame du match. Au terme de la 3e quart-temps, l’ASVD était toujours devant avec un score de 49-31. 18 points de retard à rattraper pour les filles du Coach dans la dernière manche.

Au regard de cette confrontation, AS Ville de Dakar était supérieure au DUC. Les individualités ont fait basculé les débats au fur et à mesure du match. Le score final va s’arrêter à 62-40 en faveur de L’AS Ville de Dakar.

wiwsport.com