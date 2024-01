Le Sénégal enchaîne un deuxième succès dans ce groupe C et valide déjà son ticket pour les 8es de finale de la CAN 2023. Auteur d’une prestation aboutie, Krepin Diatta s’est présenté en zone mixte après la victoire des champions d’Afrique, vendredi, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro(1-3). Le joueur de Monaco a débriefé la victoire des siens au micro de wiwsport.

Regardez !