Dans ce numéro du journal de la CAN, le point sur les effectifs du Sénégal et du Cameroun avant le match ce vendredi à 17h. Aliou Cissé et Rigobert Song ont encore fait preuve de fair-play lors de leur rencontre en conférence de presse. La billetterie est toujours un casse-tête pour les supporters à Yakro. Et dans la partie découverte, la Fondation Houphouet Boigny dont le musée entièrement consacré à sa vie.