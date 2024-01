À la suite de la victoire contre la Gambie lundi dernier (3-0), El Hadji Diouf a partagé son analyse sur cette rencontre et s’est confié sur la relation des joueurs sénégalais avec leur sélectionneur.

L’Equipe Nationale du Sénégal repart au combat ce vendredi après-midi (17h00 GMT) contre le Cameroun. Mais sa première sortie dans cette Coupe d’Afrique des Nations ne risque pas pour autant d’être vite mise dans oubliettes, tant les hommes d’Aliou Cissé ont été à la hauteur du rendez-vous face à la Gambie (3-0). Et ce n’est pas El Hadji Ousseynou Diouf qui dira le contraire.

Invité de l’émission « Soir de CAN » sur Canal+ ce jeudi, l’ancien international sénégalais a partagé son analyse. « Je pense que c’est le meilleur match que j’ai vu sous l’ère Aliou Cissé, estime l’ex-joueur du RC Lens. On a fait de très bons matchs avec Aliou mais je pense que ce match-là est le plus complet, que ce soit dans la concentration et la détermination. Et il n’y a pas eu de failles techniques ».

« Une histoire d’amour entre les joueurs et Aliou Cissé »

Lors de cette rencontre, un joueur a éclaboussé toute la partie : Lamine Camara. Titularisé pour sa première en Coupe d’Afrique, le milieu de terrain de 20 ans s’est brillamment signalé avec un doublé. « D’autres Lamine Camara, on en a beaucoup au Sénégal. Je ne suis pas choqué de voir Lamine faire ça parce que je le vois à l’entraînement tous les jours », ajoute l’idole de La Tanière.

« Si c’était Pape Matar Sarr qui était dedans, ç’aurait été la même chose. On a une équipe de jeunes qui s’aiment, qui ont envie d’être entre eux et qui travaillent pour le bien de leur pays et pour celui de leur coach. Entre les joueurs, Aliou Cissé et le staff technique ou la Fédération, c’est une histoire d’amour ». De quoi permettre au Sénégal d’aller arracher une deuxième étoile à la fin de cette CAN ?

#ToutPourLaCAN 🌍 : "Ils disent qu'ils sont le continent, c'est plutôt l'hôtel continental parce qu'ils se reposent sur leur histoire", lance El Hadji Diouf 🇸🇳 au sujet du Cameroun 🫢 pic.twitter.com/gZPW8ZK7yi — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) January 19, 2024

