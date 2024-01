Au terme d’une rencontre disputée et remportée face au Cameroun (3-1), les champions d’Afrique en titre s’imposent et valident leur ticket pour les huitièmes de finale de la CAN 2023. Deuxième victoire de rang pour les hommes d’Aliou Cissé, et une satisfaction pour Sadio Mané, auteur du troisième but sénégalais. Au micro de wiwsport, la star sénégalaise a tenu à souligner la prestation collective.

