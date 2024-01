Sans surprise, le choc de la poule C est le match qui a attiré le plus de monde au Charles-Konnan Banny. Comparé à la première journée, le stade a fait son plein.

Bien avant le début de la compétition , le Cocan annonçait que le match Sénégal vs Cameroun était l’une des attractions de la phase des poules. D’ailleurs, avant le coup d’envoi des matchs ici à Yakro, les billets de cette rencontre étaient épuisés. Les supporters ont fait des aller-retours incessants dans les 4 points de vente de la ville mais sans succès. Il ne restait plus que des disponibilités pour le match Guinée vs Sénégal.

Malgré la chaleur et les longs kilomètres de marche pour accéder aux tribunes, les supporters sont venus nombreux. Il a fallu tout de même attendre la pause du match entre le Cameroun et le Sénégal qui menait (2-0) pour voir le stade se remplir. Les guichets fermés, des foules à chaque entrée de l’infrastructure sportive de 20000 places, le stade Charles Konnan-Banny fait son plein. En raison de la forte rivalité entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun, on notera une forte présence des Ivoiriens. Avec la victoires des Lions de la Teranga, ils oublieront pour une soirée au moins, la défaite enregistrée hier par les Éléphants.

C’est à la pause du deuxième match du groupe C entre la Guinée et la Gambie que le speaker fera l’annonce. Le stade de Yamoussoukro a enregistré 19822 spectateurs pour cette deuxième journée. Rappelons que lundi passé, on ne comptait que plus de 11000 spectateurs.

Les quatre équipes joueront leur dernier match ce mardi.

