Le Sénégal a réussi à battre le Cameroun en phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations, 34 ans après son dernier succès, ce vendredi, dans le cadre de la deuxième journée du groupe C. De quoi prendre un ascendant dans la course au titre. Cependant, Ismaila Sarr, auteur d’un match plein avec à la clé une passe décisive et un but, estime que le travail est loin d’être terminé.