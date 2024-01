Avec un but et une passe décisive Ismaila Sarr a été élu Homme du match par la Confédération africaine de football (CAF), à l’issue de la deuxième sortie du Sénégal dans cette CAN, qui a vu la victoire des Lions sur les Camerounais (3-1).

Le match attendu de cette phase de poules de la CAN, entre les deux favoris du groupe C, a vu le Sénégal, vainqueur de la dernière édition, triompher (3-1) face aux Lions Indomptables du Cameroun, ce vendredi à Yamoussoukro. Auteur de l’ouverture du score après seulement 16 minutes de jeu, l’attaquant marseillais s’est encore illustré sur le deuxième but sénégalais en réalisant une offrande à Habib Diallo qui n’a donné aucune chance à André Onana.

Après une prestation mitigée face à la Gambie lors de la première journée, Ismaila Sarr a retrouvé ses sensations et il est naturellement élu homme du match à la fin de la rencontre. Pour rappel, c’est Lamine Camara qui a été élu homme du match lors du succès des Lions face à la Gambie (3-0).

🇸🇳 Ismaila Sarr 🇸🇳 With a goal and an assist Ismaila Sarr is named the TotalEnergies Man of the Match 🌟#TotalEnergiesAFCON2023 | #SENCMR | @Football2Gether pic.twitter.com/yc1bT3qP9L — CAF (@CAF_Online) January 19, 2024

wiwsport.com