Ce Vendredi 19 Janvier 2024, le Sénégal et le Cameroun, s’affronteront pour la deuxième journée de la CAN 2023, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro à 17 heures GMT. Si les Lions de la Téranga ont réussi leur entrée en dominant les Scorpions de la Gambie par 3 buts à 0, les Lions Indomptables, ont été tenu en échec par le Sily national de Guinée. Cette rencontre sera la 17éme confrontation entre les deux équipes.

Les deux équipes se sont rencontrées 16 fois : sept matchs amicaux, quatre rencontres pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), quatre pour les phases finales de la CAN (1990, 1992, 2002 et 2017) et deux autres pour les jeux olympiques de Munich en 1972.

Les Lions Indomptables se sont imposés à sept reprises, les Lions du Sénégal ayant glanés cinq succès. Quatre rencontres des deux équipes se sont soldées par un nul. Il y’a soixante ans, le Sénégal dominait le Cameroun pour une première fois (1 – 0), aux Jeux de l’amitié (11 – 21 Avril), à Dakar. Ce premier choc entre Lions Camerounais et Lions Sénégalais marquera le début d’une forte rivalité entre deux équipes toujours prêtes à se frotter sur l’aire de jeu.

À l’occasion de leur cinquième match amical le 13 Janvier 2000 à Dakar, les deux formations vont se quitter sur un score nul et vierge. Deux ans après, plus précisément le 10 Février 2002, les deux équipes se retrouvent au sommet du football africain, pour la finale de la CAN, à Bamako. Les Lions Indomptables remportent le graal africain, par 3 tirs au but à 2 (0 – 0 à la fin du temps réglementaire), pour la quatrième fois. Le Sénégal se disposera ensuite à Dakar, lors d’un match aller des éliminatoires de la CAN 2012. À Yaoundé, pour la manche retour, c’était un nul blanc.

Les Camerounais reprendront le dessus à la CAN 2017, en sortant les Sénégalais de la campagne africaine par 5 tirs au but à 4, un match nul (0 – 0), à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Et le 16 Octobre 2023, le Sénégal avait dominé le Cameroun, en match amical, sur la marque de 1 but à 0, en France, l’unique but de la partie a été marqué par Sadio Mané, sur pénalty.=

– Voici l’historique des rencontres :

CAN

28 janvier 2017 Sénégal / Cameroun 0-0 (tab 4-5)

10 février 2002 Cameroun / Sénégal 0-0 (tab 3-2)

19 janvier 1992 Cameroun / Sénégal 1-0

6 mars 1990 Sénégal / Cameroun 2-0

CAN (Éliminatoires)

4 juin 2011 Cameroun / Sénégal 0-0

26 mars 2011 Sénégal / Cameroun 1-0

Rencontres amicales

16 octobre 2023 Sénégal / Cameroun 1-0

9 février 2005 Cameroun / Sénégal 1-0

13 janvier 2000 Sénégal / Cameroun 0-0

1er mai 1982 Cameroun / Sénégal 2-1

7 mars 1971 Cameroun / Sénégal 1-2

4 mars 1971 Cameroun / Sénégal 1-1

24 janvier 1959 Sénégal / Cameroun 2-3

11 avril 1963 Sénégal / Cameroun 1-0

Éliminatoires Jeux Olympiques de Munich

26 août 1971 Sénégal / Cameroun 0-0

11 septembre 1971 Cameroun / Sénégal 3-2

