Rigobert Song, le sélectionneur du Cameroun, s’est montré très confiant avant d’affronter l’Equipe Nationale du Sénégal, ce vendredi, à la CAN. Mais il est aussi conscient de la difficulté de la tâche.

Comment appréhendez-vous ce match contre le Sénégal ?

L’heure n’est plus à trop parler. Nous avons un deuxième match très important pour nous. On a fait toutes les analyses du premier match pour essayer de voir ce qui n’a pas marché. On va essayer de mettre une tactique qui va nous permettre de sortir avec une victoire contre le Sénégal. On n’a plus droit à l’erreur et on fera tout pour obtenir les trois points. On abordera ce match avec beaucoup plus de sérieux et on verra un meilleur visage du Cameroun. Ce qui est sûr est que vous aurez un match à la dimension de l’équipe nationale du Cameroun, surtout étant dans cette situation. Mais joueurs et moi sommes conscients que c’est faisable.

Le Sénégal a marqué trois fois contre la Gambie, est-ce que cette efficacité vous faire peur ?

Pas du tout. Ce n’est pas parce qu’on marque trois buts qu’on fera pareil à l’autre adversaire. Je pense que le plus important, c’est comment nous allons marquer et ne pas encaisser. La stratégie en place sera déjà de ne pas prendre de but et d’en pouvoir marquer pour arriver à prendre les trois points. C’est une finale pour nous. De toute façon, on a besoin des trois points et on part dans cet objectif. Demain, il y aura des buts qui vont entrer.

André Onana est-t-il prêt ?

Il est arrivé. Vous l’avez tous constaté. Il fait partie du groupe. Ça fait deux à trois jours qu’il est là. On verra la forme avec les déplacements. De toute façon, tout dépendra de lui pour qu’il puisse être dans le groupe. Il n’y a aucun problème.

L’historique des confrontations entre le Sénégal et le Cameroun à la CAN…

Historiquement, sauf si je n’ai pas une bonne mémoire, combien de fois on a joué contre le Sénégal ? On a vu ce qui s’est passé… On a toujours été au-dessus du Sénégal. Mais les années ont changé. On voit autre chose aujourd’hui. Il faut être honnête, le Sénégal a une très belle génération avec l’équipe qu’a Aliou Cissé depuis très longtemps. J’ai beaucoup d’estime et de respect pour le bon travail qu’il fait. Mais on reste les Lions Indomptables avec plus d’étoiles que cette équipe en Afrique. On a une pression d’être toujours au-dessus de tout et, demain, cela va se confirmer.

L’histoire ne ment jamais. Et ça va être la continuité (les victoires du Cameroun contre le Sénégal à la CAN). On va rester dans cette histoire. Ce n’est pas aujourd’hui que le contraire va se produire. Plus sérieusement, on va rester concentrés. On sait que ça ne va pas être facile. Les générations ont changé. Le Sénégal est une très belle équipe, on ne dira pas le contraire. Mais j’ai confiance en mes joueurs et je crois que le match de demain sera différent du premier match.

Vincent Aboubakar et Christopher Wooh seront-ils prêts ?

Les deux joueurs ont repris l’entraînement. Aboubakar a repris, sans toutefois aller au-delà de ça. Je ne pense pas qu’il fera partie du match. Mais on a eu plus de peur de que mal qu’il soit revenu plus tôt. Tout dépendra de l’évolution de la blessure. C’est possible qu’il puisse apparaître avant la fin de la compétition. En ce qui concerne Christopher Wooh, j’aurai plus de certitudes avec l’équipe médicale aujourd’hui (jeudi) s’il pourra être présent. Mais je pense que ça prévoit quelque chose de bien.

Même en cas de défaite contre le Sénégal il n’y aura pas d’élimination… Ça vous libère ?

Oui, je suis libre. Le Cameroun aime ce genre de confrontation. C’est un très bon match pour nous et on n’a aucune crainte. C’est mieux pour nous de jouer maintenant le Sénégal parce que ça va nous permettre de se remettre dans la compétition.

