Préparateur mystique et homme à tout faire du roi des arènes Modou Lô, Papiss Kharagne Lô s’est confié sur son compagnonnage de longues date avec le chef de file de l’écurie Rock Énergie. Avant de se prononcer sur l’avenir de son protégé dans l’arène, le « Sorcier » du roi est revenu sur les coulisses des dernières victoires de Modou Lô face à Ama Baldé et Boy Niang 2.

Papiss Kharagne Lô est-il uniquement le préparateur mystique ou c’est l’homme à tout faire de Modou Lô ?

Je suis un élément de Modou Lô comme j’ai l’habitude de le dire. Je ne suis pas uniquement le préparateur mystique mais je suis avec lui à la salle de sport, je l’aide dans sa vie familiale, bref je suis avec lui dans tout ce qu’il fait. Mais c’est vrai que les gens me connaissant en tant que préparateur mystique. À un mois de ses combats, je ferme ma maison pour me consacrer uniquement à la préparation.

Est-ce exact que vous êtes l’initiateur de la surprise faite à Modou Lô lors de son « Open press » d’avant combat contre Boy Niang ?

Oui effectivement. Nous devions normalement faire l’Open press le lendemain après celui de Boy Niang c’est à dire le mercredi 27 décembre. Mais je me suis dit qu’il fallait le faire le jeudi 28 décembre coïncidant avec le jour de l’anniversaire de Modou. J’en ai parlé avec lui et il a donné son accord. J’ai pris mes responsabilités en lui disant que j’allais lui faire une grosse surprise avec mes propres moyens. Modou a bien apprécié et la fête a été belle. C’est ce que je voulais car si Modou était content je savais qu’il allait nous ramener la victoire. En lui faisant cette surprise, je voulais le motiver et ça a bien fonctionné. D’un autre côté il fallait aussi innover car Modou Lô est le roi des arènes et beaucoup trouvent en lui un bon exemple.

Comment Modou Lô a réussi à préparer deux combats en deux mois contre Ama Baldé et Boy Niang ?

Il l’avait déjà fait mais c’était il y’a longtemps. Mais depuis qu’il est devenu un grand lutteur c’est la première fois qu’il prépare deux combats en si peu de temps. Modou est entouré de professionnels donc ça n’a pas été trop difficile car tout est dans la planification. En plus Modou Lô a un mental d’acier ce qui facilite encore plus la préparation. Il est à un niveau stratosphérique et nous qui sommes avec lui tous les jours le savons plus que quiconque.

Face à Ama Baldé, la tension était à son comble, comment l’avez-vous géré à votre niveau ?

« Je n’ai jamais vu Modou Lô être dépassé par un combat »

Oh oui il y’avait beaucoup de tension et c’était normale. Le niveau des deux adversaires et leur capacité de mobilisation avaient envenimé les choses. Mais je n’ai jamais vu Modou être dépassé par l’événement. Ni lui ni moi d’ailleurs. Son premier combat contre Balla Gaye était plus électrique même s’il n’y avait pas encore tous ces réseaux sociaux. Pourtant ça s’est bien terminé.

Dans lequel des deux combats (Ama Baldé et Boy Niang) avez-vous le plus eu peur ?

Aucun des deux (…) En vérité je n’ai jamais douté de la victoire de Modou Lô dans ces deux combats. D’abord parce que je connais les qualités de Modou et ensuite je savais que la pression serait du côté de ses adversaires. Ce qui constituait un avantage pour lui. Peut être que les gens me trouveront arrogant mais c’est la vérité. À aucun moment j’ai douté de la victoire de Modou Lô et ce, depuis le début de sa carrière et dans chacun de ses combats. Ses adversaires ne le connaissent pas c’est pourquoi ils s’emportent lors des « face to face ». Ce n’est qu’une fois dans l’enceinte qu’ils se rendent compte du niveau de Modou.

Modou Lô a t-il réellement délaissé les pratiques mystique dans l’arène ?

On a amené des bouteilles d’eau bénite lors des deux derniers combats. Je ne vous dirai pas ce qu’il y avait dedans mais sachez que ce sont des gens qui nous l’ont donné. Quant aux gris gris et autres, c’est du passé. Il ne va plus porter des amulettes. Il nous a convaincu avec de solides arguments et on a accepté sa décision même si au début c’était difficile à entendre.

Quelles sont les raisons pour lesquelles le Roi des Arènes a décidé de faire une pause dans sa carrière après ses récentes victoires ?

D’abord c’est sa propre décision et il faut l’accepter. Il sort de deux combats très éprouvants sur le plan de la préparation donc je pense qu’il a de bonnes raisons de vouloir se retirer un peu. D’un autre côté, sa seconde épouse est revenue au Sénégal depuis le mois de mars et pendant tout ce temps Modou Lô s’était retirer seul à Lac Rose pour préparer ses combats (contre Ama et Boy Niang). Il a donc besoin de se retrouver avec sa famille, ses enfants pour au moins deux à trois mois avant de repenser à la lutte. Pour vous dire la vérité, Modou Lô ne luttera plus cette saison. Ça c’est sûr.

Certains soutiennent que Modou Lô s’est retiré pour ne pas affronter Tapha Tine. Quel est votre avis là dessus ?

« Modou Lô est meilleur que Tapha Tine et de loin… »

C’est leur avis et je le respecte. Mais ce n’est pas la vérité. Dire que Modou Lô a peur de tel ou tel lutteur n’est que pure affabulation. Il n’a peur de personne même s’il a gagné le droit de choisir ses adversaires puisqu’il est le roi des arènes. On ne l’a jamais entendu dire qu’il ne veut pas affronter Tapha Tine, ce sont les gens qui parlent de gauche à droite. Attendons qu’il soit de retour d’abord. Tout ce que je peux dire c’est que Modou Lô est meilleur que Tapha Tine et de loin. Vous en aurez le coeur net après le combat si jamais ils s’affrontent.

Modou Lô a aussi refusé de croiser Reug Reug. Pourtant c’est une affiche logique aux yeux de beaucoup d’amateurs. Qu’en pensez-vous ?

Qu’il (Reug Reug) affronte Franc comme Modou l’a dit. Reug Reug est un adversaire de Franc pas de Modou Lô. C’est un grand champion qui a fait ses preuves mais qu’il affronte d’abord le lieutenant de Modou à savoir Franc

Wiwsport.com