En conférence de presse ce jeudi avant Sénégal-Cameroun, Aliou Cissé a été questionné sur plusieurs sujet et a donné ses impressions sur l’adversaire des Lions. Dans quel état d’esprit abordez-vous ce match contre le Cameroun ?

C’était important de rentrer dans une compétition comme la CAN avec une victoire. Ça donne un sens à notre métier et encourage nos joueurs pour ce deuxième match. On est prêt. Nous savons que c’est un autre type de match, contre une équipe qui a d’autres caractéristiques que la Gambie. Mais on l’a bien préparé, même si cela a été court.

A quel genre de match peut-on s’attendre ?

Le Cameroun n’est plus une équipe à présenter. C’est un grand d’Afrique qui a gagné plusieurs Coupe d’Afrique et qui a participé à plusieurs Coupe du Monde. Ils ont de grosses individualités. C’est vrai, nous les avons battus en octobre dernier lors d’un match amical. Donc, je sais que le contexte ne sera pas le même. On aura en face à une équipe très motivée et qui a envie de redorer le blason par rapport à sa première sortie. Mais on est bien préparé. C’est un match très important pour nous et qui sera disputé. On ne pourra pas gagner si on ne joue pas. L’enjeu ne peut pas l’emporter sur le jeu.

Un point sur l’infirmerie

On a effectivement Youssouf Sabaly qui a repris la course, une très bonne nouvelle. Idrissa Gueye et Nampalys Mendy sont là. Tout comme Pape Matar Sarr. L’infirmerie est en train de se vider. On fera le point avec Moussa Niakhaté (blessé à la cheville contre la Gambie) et Abdallah Sima qui a une petite gêne au niveau des adducteurs. On verra s’ils seront aptes ou pas.

Avec les retours au milieu de terrain, est-ce qu’on peut s’attendre à une nouvelle configuration dans le onze de départ ?

On a constitué un groupe compétitif, ouu chacun peut jouer. C’est une aubaine pour un entraîneur d’avoir à sa disposition autant de qualités. Je demande de la solidarité dans cette équipe, peu importe qui commence.

L’attaque est toujours en manque d’efficacité…

Vous parlez d’un manque d’efficacité ? Mais on a marqué trois buts… Comment vous pouvez me parler d’un manque de réalisme sur un match qu’on a marqués trois buts (rires) ? Si demain on marque encore trois buts, je prendrais (rires). Maintenant, et c’est vrai, on se procure des occasions et on aimerait les marquer. Notre équipe ne manque pas d’efficacité. On marque des buts. Mais on a envie de marquer plus par rapport aux occasions qu’on se crée pour que nos attaquants aient plus de confiance.

Est-ce que la domination entre le Sénégal et le Cameroun est train de s’inverser ?

Il ne faut pas s’enflammer. En octobre, c’était un match amical, certes plein d’enseignements. Le football sénégalais est en pleine émergence dans toutes les catégories. Mais le Cameroun reste le Cameroun, une bête de compétition. Il ne faut jamais enterrer les Camerounais parce qu’ils sont tout le temps capable de se relever. On a vu qu’ils sont capables de relever des défis. Mais le Sénégal a grandi. On a acquis beaucoup d’expérience. J’espère qu’on continuera à gagner.

Le Cameroun a battu le Sénégal un jour de 19 janvier 1992 à la CAN…

Nous, au Sénégal, nous sommes un peuple qui ne parle pas beaucoup. Un peuple très humble. On a énormément de respect pour le Cameroun. Mais les générations se suivent et ne se ressemblent pas. En 1992, il (Idrissa Gana Gueye à ses côtés en conférence de presse) était, à peine, né (rires). C’était une autre génération. On verra demain. Les Sénégal – Cameroun n’ont jamais été une partie de plaisir mais on n’est pas revanchard.

Dans quelles facettes vous vous êtes focalisées pour préparer ce match ?

Dans un peu de tout. Une compétition et un match se préparent sur plusieurs aspects. Il y a la tactique et le côté athlétique. Il y a aussi le côté mental, et ce deuxième match est très important parce que c’est un match de qualification. Mais on a l’habitude d’aborder ce genre de rencontre. On a la détermination de continuer notre chemin.

Est-ce que la victoire contre la Gambie vous donne plus de motivation à poursuivre votre chemin ?

Il ne faut pas faire des enseignements très rapidement. J’ai eu l’habitude de dire qu’il n’y a plus de petites équipes sur le Continent africain, et ce début de CAN est en train de le prouver, avec les soi-disant grosses équipes. Les nations progressent et tout est en train de se développer. Tout le monde travail de la même façon. C’est pour quoi on ne peut plus se cacher.

Pour vous, ouu se situe le principal danger de l’équipe du Cameroun ?

On a déjà assez de boulot pour rectifier dans notre équipe et travail notre mental et notre préparation physique que plutôt de parler de l’adversaire. Le Cameroun n’est plus à présenter. On connaît l’orgueil et la fierté camerounais. On sait que le Cameroun n’abandonne et n’abdique jamais. On est prêt. Nous sommes conscients et confiants.

Est-ce que Nicolas Jackson pourrait être titulaire pour ce match ?

Tout le monde est prêt. On a constitué un groupe de 27 joueurs et parmi ces joueurs-là, Habib Diallo peut commencer, tout comme Bamba Dieng ou Nicolas Jackson. Des garçons comme Abdallah Sima peuvent également débuter. C’est la qualité et la chance que j’ai. Je connais les qualités de Nicolas et je sais qu’il peut rentrer à tout moment. Ce qui est important est que l’état d’esprit soit au rendez-vous, peu importe qui commence.

