La joie de la victoire des siens a été de courte durée pour Cheikhou Kouyaté. Le milieu de terrain des Lions a dû quitter la Tanière actuellement à Yamoussoukro pour rentrer à Dakar après le décès de son père survenu mardi, comme l’a renseigné la FSF à travers son communiqué.

Cette triste nouvelle n’a pas seulement touché la famille du sport sénégalais, puisque Nottingham Forest, le club de Cheikhou Kouyaté a compati à la douleur Sénégalais. La formation anglaise a communiqué pour témoigner sa compassion à Cheikhou. « Nos plus sincères condoléances vont à Cheikhou Kouyaté suite au décès de son père. Tout le monde au club envoie son amour et ses pensées à Cheikhou et à sa famille en cette période vraiment difficile. Nous porterons ce soir des brassards noirs en mémoire du père de Cheikhou. Nous sommes tous avec toi, Cheikhou », a communiqué Nottingham Forest.

Mieux, Forest portera un brassard noir à l’occasion de son match ce mercredi soir contre Blackpool, en hommage à Cheikhou Kouyaté, a fait savoir le club via son communiqué.

Our deepest condolences go out to Cheikhou Kouyaté following the passing of his father.

Everyone at the club sends their love and thoughts to Cheikhou and his family at this truly difficult time.

We will wear black armbands tonight in memory of Cheikhou's father.

— Nottingham Forest (@NFFC) January 17, 2024