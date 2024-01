En échec au Torino depuis son arrivée, Demba Seck pourrait prochainement être transféré en Serie B.

On en parlait d’une pépite à la SPAL et bien évidemment au Torino. Mais depuis son arrivée à Turin pour un peu plus de 3 millions d’euros en janvier 2022, Demba Seck ne parvient pas à confirmer les attentes placées en lui. Rarement utilisé chez le Taureau, l’attaquant sénégalais de 22 ans n‘a plus marqué en match officiel depuis le 29 septembre 2021. Et c’était sous les couleurs de la SPAL, en Serie B.

Le moment est peut-être venu pour le natif de Guédiawaye de retrouver ce Championnat. Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, Demba Seck devrait partir en prêt à la Cremonese lors de ce mercato hivernal. Ce qui pourrait être un bon renfort dans la course à la montée pour l’actuel 5e de Serie B, qui compte déjà dans ses rangs le gardien de but sénégalais Mouhamadou Sarr.

