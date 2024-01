En forme en ce moment, Başakşehir s’est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de Turquie en battant Boluspor mercredi grâce à un but de Philippe Keny.

L’Istanbul Başakşehir poursuit son chemin en Coupe de Turquie. Invaincue en Championnat sur ses six dernières rencontres (4 victoires, 2 nuls), la formation de Cagdas Atan affrontait Boluspor (D2) en 16es de finale mercredi pour confirmer sa bonne période actuelle. Mission assurée par l’IBF, vainqueur 1-0 sur sa pelouse.

Avec le défenseur Ousseynou Ba et l’attaquant Philippe Paulin Keny dans le onze de départ, Başakşehir s’est donc largement appuyé sur ses deux joueurs sénégalais. L’ancien de Bandirsmaspor a d’ailleurs marqué l’unique but de la rencontre à la 19e minute de jeu. Son deuxième but cette saison, lui que ne joue pas beaucoup.

