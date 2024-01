À l’instar du Sénégal contre la Gambie, le Maroc n’a fait qu’une bouchée de la Tanzanie pour ses débuts à la CAN 2023 (3-0).

C’était sans doute l’équipe la plus attendue dans cette première journée de la Coupe d’Afrique des Nations. Et le moins que l’on puisse dire est que le Maroc de Walid Regragui n’a pas fait dans les détails face à la Tanzanie, ce mercredi après-midi au Stade Laurent Pokou, à San Pedro pour le premier match du groupe F. Solides collectivement, les Lions de l’Atlas ont totalement maîtrisé leur sujet.

Les 20 premières minutes ont, certes, été poussives mais, il faut clairement dire que les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde n’ont jamais eu des difficultés face au Taifa Stars, qui n’ont pas cadré dans cette rencontre. Sur un coup-franc d’Hakim Ziyech repoussé par le gardien tanzanien, Aishi Manula, le capitaine Romain Saiss a surgi pour ouvrir le score après une demi-heure de jeu (3-0).

Plus dominant au retour des vestiaires, les Lions de l’Atlas n’ont pas laissé l’occasion à leurs adversaires d’espérer une égalisation. Même s’il a fallu attendre la 77e minute pour voir Ounahi doubler la mise, quelques minutes après l’expulsion de Dismas (70e). En-Nesyri a dans la foulée corsé l’addition, sur un but d’abord refusé par l’arbitre puis validé par la VAR (80e). La RD Congo et la Zambie sont averties.

⌚ FULL-TIME! 3 goals and a great all round performance as the Atlas Lions secure their first 3 points. 🦁🇲🇦#MARTAN | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/chMGmIHGQY — CAF (@CAF_Online) January 17, 2024

