Au terme d’un match plutôt disputé, la RD Congo et la Zambie n’ont pas réussi à se départager à San Pedro (1-1), laissant donc le Maroc la tête du groupe F de cette CAN 2023.

Logique. C’est au terme d’une rencontre disputée et accrochée jusqu’au bout que la République Démocratique du Congo et la Zambie se sont quittées dos à dos (1-1), merci soir au Stade de San Pedro, pour le compte de la première journée du groupe F de la CAN 2023. Un résultat qui permet donc au Maroc, vainqueur 3-0 de la Tanzanie, de prendre déjà la tête du groupe.

Sans surprise, les Congolais dominaient rapidement les débats. Mais à la 23e minute, une grosse erreur du gardien Mpasi permettait à la Zambie de créer la surprise en ouvrant le score par Kangwa. Un coup d’éclat qui n’a pas duré longtemps. Quatre minutes plus tard, Wissa égalisait sur un excellent service de l’ancien Marseillais Bakambu. 1-1 à la pause, et le score allait en rester-là.

