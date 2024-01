Après voir fait ses débuts à Cabrousse Basket Club en petite catégorie, la talentueuse Awa Mané a aussi porté les couleurs de CEMT Basket pendant deux ans, à l’époque, l’équipe évoluait en deuxième division. Par la suite, elle prend la direction de Ziguinchor Basket Club, où elle a passé deux ans de bons et loyaux services. En 2022, elle s’engage avec Mbour Basket Club, où elle a vécu une saison mitigée, avant de déposer ses baluchons à l’ASCC Bopp en 2023.

Pour la nouvelle saison qui se profile, Awa Mané et ses co-équipières, veulent jouer les premiers rôles du championnat, en allant titiller des équipes comme DUC ou encore ASC Ville de Dakar. Elle souligne que : « On se prépare bien pour la nouvelle campagne, car chaque saison avec sa particularité, on ne s’enflamme pas et le groupe respire de la sérénité. »

L’ASSC Bopp a joué la saison écoulée les play-offs, et pour cette année, la bande à Awa Mané veut faire mieux, en fixant comme objectif principal : « La finale, notre souhait est de franchir une autre étape, en 2023, on a réussi à jouer les play-offs, et pour cette année, on vise plus haut, c’est-à-dire, la victoire finale, » a fait savoir au micro de Wiwsport.

En dehors des ambitions collectives, Awa Mané ne manque pas d’objectifs personnels, à l’avenir. « Personnellement, je vise loin, chaque basketteuse espère se faire de nom, en ce qui me concerne, je veux quitter le Sénégal, dans le futur, pour aller à l’étranger, je demeure convaincue que mes efforts porteront leur fruit » conclut-elle.

Wiwsport.com