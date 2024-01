Tout proche d’un départ inévitable de l’Adana Demirspor, Mbaye Niang se rapprocherait à un retour en Serie A.

Arrivé libre de l’AJ Auxerre l’été dernier, Mbaye Niang a réalisé une première moitié de saison satisfaisante avec l’Adana Demirspor. L’attaquant international sénégalais a en effet inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues. Mais son aventure en Turquie se dirige tout doucement vers la fin. La faute à conflit avec sa direction, le joueur de 28 ans devrait résilier son contrat dans les prochains jours.

Si un départ du Championnat turc ne semble plus faire aucun doute, un retour en Italie et en Serie A est envisagé pour l’ancien attaquant de l’AC Milan et du Torino. Selon les informations de la presse transalpine, Niang discute avec l’un de ses anciens clubs italiens. Il s’agit du Genoa. Un accord pourrait rapidement être trouvé et un contrat signé pour deux ans et demi pour celui qui avait passé la seconde moitié de saison 2014-2015 à Gênes.

