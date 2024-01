L’homme du résultat face aux Scorpions de la Gambie, en match comptant pour la première journée de la CAN 2023 du groupe C, Lamine Camara s’est illustré avec 2 buts en deuxième période. C’étaient ses 2ème et 3ème buts en 5 sélections avec l’équipe première du Sénégal.

Sur les 10 dernières années, aucun joueur de la Tanière n’a réussi à marquer 3 buts lors de ses 5 premières sélections avec le Sénégal, ni même l’actuel meilleur buteur du Sénégal, à savoir Sadio Mané. Pour rappel, le natif de Diouloulou n’a fait que 4 mois dans la Tanière, car il a été convoqué pour la première fois en septembre 2023 pour affronter L’Algérie en match amical au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Lamine Camara avait même fêté sa toute première sélection avec les Lions lors de cette rencontre perdue (1-0), le 12 septembre 2023.

Lamine Camara a marqué plus de Buts que Sadio Mané lors de leurs 5 premières capes

Si l’enfant de Bambali (Casamance) a été phénoménal lors de ses 5 premiers matchs avec les champions d’Afrique 2022, celui de Diouloulou (Casamance) a encore fait mieux. Pour les 5 premières fois que l’ancien joueur de Liverpool a défendu les couleurs du Sénégal, il a marqué que deux buts et sa toute première réalisation avec le maillot du Sénégal, c’était contre le Libéria (3-1), le 1ᵉʳ juin 2012, lors des qualifications pour le Mondial 2014. L’actuel pensionnaire d’Al-Nassr avait inscrit le 3ème but des Lions. Cinq mois plus tard, l’ancien du Bayern Munich a marqué son 2ème but le 14 novembre 2012 face au Niger en match amical.

Pour le meilleur jeune joueur de l’année 2023, il a réussi à faire trembler les filets lors de sa première titularisation dans l’entre-jeu du Sénégal contre le Soudan du Sud le 18 novembre 2023, en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le Sénégal avait gagné (4-0), le pensionnaire de Metz était auteur du 3ème but des protégés d’Aliou Cissé. Pour sa 4ème titularisation sur 5 possibles, le jeune joueur de 20 ans a donné raison à son entraîneur en marquant 2 buts face à la Gambie lors de l’entrée en Lions à la CAN 2023 qui se déroule actuellement en Côte d’Ivoire. Il est bien parti pour être un élément crucial pour la défense du titre du Sénégal.

wiwsport.com (avec François Fara BAGNOUNCOUME)