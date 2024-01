Dimanche passé, le ministère des sports annonçait une subvention de 50 millions de Fcfa aux Sénégalais vivant en Côte d’Ivoire pour une belle mobilisation au stade. Ce qui ne fut pas le cas hier ! Au lendemain du premier match des Lions, un communiqué est sorti pour faire la lumière sur l’argent. Une réunion d’urgence est prévue demain.

Ils étaient nombreux hier des Sénégalais bloqués aux portes du stade Charles Konan Banny lors du premier match du Sénégal. Faute de billets, ils n’ont pas pu regarder la belle victoire du Sénégal face à la Gambie (3-0).

Rencontré hier au stade, ce membre du comité de soutien des Lions du Sénégal venu d’Abidjan et de l’organisation du COGESCAN qui a préféré garder l’anonymat nous explique. « C’est tellement compliqué et frustrant. Je suis vraiment énervé. Nous venons partout de la Cote d’Ivoire. On a appelé à la fédération (FSF), elle nous a fait savoir que nos billets sont en charge de l’ambassade. Le consul nous a fait savoir par la suite qu’il n’a pas de billet. Nous avons même menacé d’appeler les journalistes, que nenni. Les fautifs sont vraiment nos dirigeants ». Après un long voyage pour rallier Yamoussoukro, des supporters venus de Bouake, à bord de trois bus, ne regarderont pas le match.

Ce qu’il faut savoir de la subvention du ministre des sports

La somme de 50 millions est repartie en deux parties : 28 millions pour la première partie et 22 millions pour le second tour. L’argent est géré par l’agent comptable de l’Ambassade informe un communiqué du ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.

« Conformément au procès-verbal nº 001/ASA/CC/2024 du 13 janvier 2024 dont une copie est ci-jointe, il est porté à la connaissance de la communauté sénégalaise qu’un budget de cinquante (50) millions de francs CFA a été mis à disposition par le Ministère sénégalais des Sports, pour appuyer les différentes associations regroupées au sein du Comité de Gestion de la Coupe d’Afrique des nations Cote d’Ivoire 2023 (COGESCAN).

Le samedi 13 janvier, dix millions (10.000.000) de francs CFA ont été remis, contre décharge, à Messieurs Papa LAM président du comité de soutien au 12eme Gaïndé sis à Abidjan et Amadou CISSE, secrétaire général de l’Amicale centrale des Sénégalais de Côte d’Ivoire. Cette première tranche était destinée à couvrir les dépenses liées à la mobilisation des supporters sénégalais pour le match SENEGAL/GAMBIE à savoir: – Frais de secrétariat: cent soixante-six mille (166.000) francs CFA; – transport: deux millions cent soixante-sept mille (2.167.000) francs CFA; – Restauration : un million quatre cent vingt-six mille (1.426.000) francs CFA; – Hébergement: un million six cent soixante-sept mille (1.667.000) francs CFA; – Communication: un million soixante-six mille (1.066.000) francs CFA; – Billets d’entrée au stade deux millions cinq cent sept mille (2.507.000) francs CFA. – Soutien aux quatre présidents d’associations (Yamoussoukro, Bouake, Bouafle et Amicale centrale) 250.000/Président : un million de francs » explique la missive.

Une réunion d’évaluation demain !

Face aux nombreux problèmes soulignés lors du premier match et dans le souci de faire mieux pour le prochain match (vendredi 17h) considéré comme le choc de la poule C Sénégal vs Cameroun, les organisateurs de la mobilisation du Sénégal à Yamoussoukro vont se rencontrer pour une mise au point.

« Ayant reçu des informations concordantes indiquant que les dépenses prévues pour cette première journée de la compétition n’ont pas été effectuées, l’ambassade convoque dans ses locaux, ce mercredi 17 janvier 2024, à 10h00, une réunion d’évaluation afin de permettre la manifestation de la vérité. Il a été demandé à Messieurs CISSE et LAM de se munir des pièces justificatives des sommes qu’ils ont perçues. La présence de tous les membres du COGESCAN est vivement souhaitée ».

wiwsport.com (NAF envoyé spécial)