Les demi-finalistes de la CAN 2021 ont réussi leur entrée en lice en battant (1-0) la Mauritanie pour le compte de la 2e rencontre du groupe D. Avec cette victoire, Bertrand Traoré et ses coéquipiers sont premiers du groupe, car L’Algérie et l’Angola ont fait match nul (1-1) lundi soir.

C’est dans un match très ouvert que les pays ont défendu les couleurs de leur nation. Pour preuve, les 45 premières minutes ont eu 4 tirs cadrés, 3 pour la Mauritanie et un pour le Burkina Faso. Les protégés d’Amir Abdou ont dominé la première période, mais ils manquaient souvent le dernier geste devant les buts du portier burkinabé, Hervé Koffi. La plus belle option de la première mi-temps est survenue à la demi-heure de jeu, après un joli coup-franc bien frappé par Aboubakary Koita (30′). Mais le joueur né en Belgique a vu son tir repoussé au corner. Les adversaires rejoignent les vestiaires avec 0-0 au tableau d’affichage.

En seconde période, la physionomie de la 2e rencontre du groupe D n’a pas changé malgré les changements effectués par les deux sélectionneurs. La deuxième période a eu 5 tirs cadrés, 4 pour les Étalons et 1 pour les Mourabitounes. C’est à la toute dernière minute du temps réglementaire que les demi-finalistes de la CAN 2021 ont obtenu un penalty après une faute de Nouh El Abd sur Issa Kaboré. Entré dans les 20 dernières minutes du match, Bertrand Traoré convertit le penalty et offre ainsi la victoire aux siens face à la Mauritanie.

Le Burkina est donc 1er de ce groupe D après cette première journée grâce à son succès sur la Mauritanie. Pour rappel, lundi soir, les Fennecs d’Algérie ont été accrochés par l’Angola sur le score d’un but partout.

wiwsport.com