L’ancien joueur d’Everton acheté à hauteur 13,5 millions de livres sterling par les Toffees en 2016, évolue désormais sous les couleurs de Macclesfield FC au Nord-Est de l’Angleterre, pensionnaire de Northern Premier League. Baye Oumar Niasse (33 ans) qui a connu plusieurs clubs en Grande-Bretagne au cours de ses 15 années de carrière, veut désormais se faire un nom du coté de l’équipe de Robbie Savage où il a signé depuis le mois dernier un court contrat sous réserve de l’approbation de la Ligue.

Mardi, lors de leur rencontre contre Tranmere dans le cadre de la Chesire Senior Cup, l’attaquant international sénégalais a fait ses débuts aux côtés de l’ancienne star de Leicester City, Danny Simpson. Niasse a trouvé le chemin des filets à trois reprises pour offrir la victoire à ses partenaires 4-2, suscitant beaucoup d’attention.

💫How about this for Oumar Niasse first goal for the Silkmen and completing a hat-trick 🎩 🔥🔥 pic.twitter.com/Zq6QITIgLf

— Macclesfield FC (@thesilkmen) December 5, 2023