Blessé contre Brighton ce mercredi, l’ailier de Brentford devrait manquer plusieurs semaines de compétition et serait incertain pour la CAN avec le Cameroun.

Et si le Cameroun perdait un de ses joueurs phares pour la Coupe d’Afrique des Nations (13 janvier – 11 février 2024) ? Bryan Mbeumo (24 ans, 14 sélections, 3 buts) pourrait en effet ne pas pouvoir tenir sa place en Côte d’Ivoire. Titulaire avec Brentford mercredi face à Brighton, l’ancien ailier de Troyes s’est blessé peu après avoir inscrit son 7e but de la saison en Premier League, et les nouvelles ne sont pas (trop) rassurantes.

« C’est mauvais. Il passera des examens plus tard mais nous ne connaissons pas le nombre exact de semaines pendant lesquelles il sera absent », a déclaré jeudi en conférence de presse l’entraîneur des Bees, Thomas Frank. Le technicien danois a également indiqué que Bryan Mbeumo sera « absent pendant des semaines ». « Nous en saurons plus dans les prochains jours ». Reste maintenant à voir si le joueur sera apte pour la CAN.

Thomas Frank has issued an update on Bryan Mbeumo after he limped off last night ⤵ — Brentford FC (@BrentfordFC) December 7, 2023

