Bouly Junior Sambou a réussi, ce mercredi 7 décembre 2023, à marquer son troisième but dans le championnat marocain de la première division (Botola Pro). Il a participé au précieux succès de Wydad (3-1) qui restait sur une série noire de quatre défaites.

En panne sèche depuis son deuxième but de la saison marqué il y a deux mois à l’occasion de la 5e journée du championnat, l’attaquant sénégalais Bouly Junior Sambou a retrouvé ses sensations dans le cadre de la 7e journée en retard jouée ce mercredi. Face Oujda FC, le Wydad qui n’avait plus connu de succès depuis quatre matchs toutes compétitions confondues s’est imposé sur le score de 3 buts à 1. Aligné d’entrée, le meilleur buteur de la dernière saison de Botola Pro, Bouly a inscrit le troisième but de son équipe qui scelle définitivement la victoire de Wydad.

GOALLLLLLLL SAMBOU 3-1 Après consultation de la VAR. — Wydad Time 🇲🇦🔴 (@WydadTime) December 6, 2023

wiwsport.com