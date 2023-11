Entré en début de seconde période, le milieu de terrain de 34 ans a permis à Everton de s’imposer sur la pelouse de Crystal Palace ce samedi (2-3).

Il y arrive rarement mais quand il parvient à le faire, c’est souvent une bonne chose pour Everton. Après Sunderland en 2016 (2-0), Hajduk Split (2-0) et Bournemouth (1-2) en 2017, et Huddersfield en 2018 (2-0), Idrissa Gana Gueye a inscrit son cinquième but sous le maillot des Toffees, le premier depuis son retour à Goodison Park. Et de quelle manière !

Alors qu’il semblait plutôt en train de perdre son place dans les premiers choix de son entraîneur ces dernières, le milieu de terrain de 34 ans a sans doute rebattu les cartes en permettant à son équipe de l’emporter face à Crystal Palace ce samedi (2-3). Entré en début de seconde période à la place d’Amadou Onana, il a marqué le but de la victoire à la 86e.

wiwsport.com