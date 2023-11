Buteur et élu homme du match, Boubacar Diedhiou Diallo a permis à l’AS Pikine d’accrocher le point du nul lors du derby face à Guédiawaye FC. Le numéro 22 des pikinois est revenu sur le déroulé de ce derby de la banlieue mais également sur sa performance du soir.

« On a pas réussi à faire une bonne entame de match comme nous le faisons d’habitude. Nous savions que c’est un Derby et que les deux équipes allaient avoir chacune leurs temps forts. Ils ont été bons en première période et nous en deuxième période on a haussé notre niveau de jeu. D’habitude c’est nous qui ouvrons le score lors des matchs mais aujourd’hui on a dû courir derrière le score. Ce match nul 1-1 est logique (…) Homme du match ? Je remercie le staff et le coach pour leur confiance vu que c’est ma première saison à Pikine. On m’a bien accueilli et intégré c’est pourquoi j’ai pu faire une belle prestation aujourd’hui »

Wiwsport.com