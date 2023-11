Auteur des deux buts de la victoire des Lionceaux face à l’Argentine en match d’entrée du Mondial U17, le capitaine sénégalais a réagi au micro de la FIFA.

Amara Diouf après la victoire des Lionceaux contre l’Argentine (2-1) :

« Je remercie le bon Dieu qui nous a permis de gagner. On est très content d’avoir entamé cette compétition avec trois points. C’est un travail collectif qui nous a aidé à gagner ce match. J’ai marqué deux buts grâce à mes coéquipiers. Je leur félicite également. On s’est dit qu’on va se battre parce qu’on est champions d’Afrique en titre et qu’on doit faire un bon résultat pour pouvoir bien débuter la compétition. »

