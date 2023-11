En raison de l’impact de l’infection au coronavirus (Covid-19), le nombre de joueurs convoqué par pays à la CAN 2021 était de 28 joueurs. Pour l’édition 2023 qui se tiendra en Côte d’Ivoire, CAF a décidé de réduire le nombre de joueurs à 23. Cette décision a été vivement critiquée par le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal Aliou Cissé. Selon lui, l’instance africaine devrait consulter les techniciens avant de prendre certaines décisions.

« Depuis le début des éliminatoires, toutes les équipes ont convoqué entre 28 et 30 joueurs pour ensuite diminuer. Aujourd’hui, tout le monde est conscient de la dureté de cette CAN, des difficultés qui existent dans cette CAN. Entre contre-performances, suspensions et maladie, je pensais que la CAF aurait pu ne serait-ce que laisser le fait qu’on puisse être à 26 ou à 27. En réalité ça ne gâchera rien car pour nous les entraîneurs ça nous permet d’avoir plus de possibilité. Ce sont des situations où la CAF devrait nous consulter en tant que technicien. Il est vrai que le football africain a parcouru un long chemin en termes d’infrastructures et de joueur, mais en tant que technicien, nous devrez être consulté pour savoir exactement ce que vous pensez de tout cela », a déclaré le sélectionneur des lions en conférence de presse.

wiwsport.com

wiwsport.com