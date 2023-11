Avec un groupe bien huilé, l’Equipe Nationale U17 du Sénégal entame ce samedi la Coupe du Monde de la catégorie en Indonésie contre l’Argentine (12h00 GMT). Sous la peau de champions d’Afrique, les Lionceaux ne manquent pas d’ambitions.

C’est donc partie pour une nouvelle aventure dont tous les férus sénégalais du ballon rond pourraient se rappeler pendant de nombreuses années, à condition qu’ils parviennent à marquer de leur propre empreinte et talent leur catégorie. C’est d’ailleurs pour ça qu’elle est d’une importance capitale dans la toute jeune carrière des poulains de Serigne Saliou Dia. L’Equipe Nationale U17 du Sénégal entame la Coupe du Monde ce samedi contre l’Argentine, et espère faire mieux qu’un huitième de finale lors de sa première participation, en 2019.

C’est un groupe bien huilé que le sélectionneur sénégalais a emmené avec lui. Oui bien huilé, puisqu’il semble beaucoup plus expérimenté que la génération de Pape Matar Sarr, Cheikhou Omar Ndiaye, Souleymane Faye ou encore Mikayil Ngor Faye, au Brésil. D’autant plus qu’Amara Diouf et ses partenaires arrivent en Indonésie sous la peau d’une équipe championne d’Afrique en titre qui avait fait très forte impression en Algérie, au mois de mai dernier. Les forfaits de Lassana Traoré et d’Abou Aziz Fall ne devraient pas n’ont plus perturbé les plans.

« Nous avons une carte à jouer »

Cela parce que les Lionceaux ont déjà réagi à ces absences lors de leurs matchs de préparation, soldés par deux nettes victoires contre le Panama (4-0) et l’Ouzbékistan, et un match nul face à la Russie (0-0). Autant dire alors que les attaquants et les défenseurs sont déjà bien en jambes. Il le faut car les jeunes pousses sénégalaises affronteront des adversaires coriaces dès la phase de groupe, à commencer par le plus redoutable des trois : l’Argentine, trois fois médaillée de bronze dans la compétition et quatre fois vainqueur de la Copa América.

« C’est un groupe très relevé. En passant au crible nos adversaires, nous avons constaté que l’Argentine a atteint la demi-finale de la compétition à plusieurs reprises. Nous allons donc affronter un habitué du tournoi. De notre côté, nous avons une histoire assez récente avec la Coupe du Monde U-17. Grâce à ce genre de tournoi, nous allons gagner en expérience. Une expérience qui sera précieuse pour les joueurs quand ils seront chez les U-20, les U-23 et les seniors. Nous sommes conscients que nous avons une carte à jouer », a récemment souligné le sélectionneur.

Après l’Albiceleste, Amara Diouf et ses partenaires affronteront la Pologne, mardi (09h00 GMT), et le Japon, vendredi (09h00 GMT). Trois matchs en mois d’une semaine, ça méritait bien de se poser sur sol dès que possible. Arrivés à Bandung depuis une semaine, les Lionceaux « s’acclimatent bien à l’Indonésie », selon les propos du sélectionneur Serigne Saliou Dia. Si l’objectif est tout d’abord de passer le premier tour, tous les rêves seraient ensuite permis. Surtout celui d’être présent en Indonésie jusqu’au 2 décembre, jour de la grande finale de ce beau tournoi.

