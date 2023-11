La décision de la commission de discipline de la FIFA de sanctionner le Sénégal d’un huis clos pour le prochain match des qualifications à la Coupe du Monde 2026 contre le Soudan du Sud déplaît au sélectionneur sénégalais.

Aliou Cissé sur la sanction de la FIFA à un huis clos contre le Soudan du Sud :

« C’est difficile. On n’arrive pas à digérer ce huis clos. Je crois que le Sénégal a toujours été en exemple en termes d’éducation et de fair-play. On avait gagné le titre de meilleure équipe fair-play et de meilleurs supporters lors de la Coupe du Monde de 2018. On a montré à la CAN 2022 à quel point nos supporters sont disciplinés et collés à leur Equipe Nationale. On ne peut qu’être malheureux de cette situation. On est chez nous et on a besoin de nos supporters à côté de nous. Je trouve inadmissible de priver nos supporters de venir voir leur Equipe Nationale.

Ce n’est pas normal. J’espère que ce sera la dernière fois. On est un exemple sur le terrain et sur le Continent africain, et il est important de parler de la discipline qui est dans notre équipe, notre discipline en tant que Sénégalais. Devoir se passer de nos supporters pour un match aussi important, ça ne nous va pas, ça nous rend triste. Mais ils peuvent savoir qu’on jouera pour eux. Loin des yeux, près du cœur. On ne nous a jamais reproché quoi que ce soit. On n’est pas d’accord de cette sanction.

Nos supporters n’ont pas fait ce que les autres supporters ne font pas. Il ne faut pas oublier qu’avant le match retour contre l’Egypte, il y a eu quelque chose qui s’est passé au match aller, en Egypte. Je ne cautionne rien du tout, mais la suspension et lourde par rapport à ce qui s’est passé. Je n’ai pas vu un joueur qui était un danger sur le terrain. Donc je ne vois pas pourquoi on nous sanctionne pour ce match. »

wiwsport.com